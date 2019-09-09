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تأجيل لقاء أمير الكويت مع ترامب بعد نقله الى المشفى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن الديوان الأميري الكويتي،امس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية.


وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، بأن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).


ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.




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