تأجيل, لقاء, أمير, الكويت, مع, ترامب, بعد, نقله, الى, المشفى,

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أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة،...
قال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا...
قالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، الأحد، إنهما...
صادق مجلس الوزراء بالاجماع قبل قلثيل على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في...
أفادت صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاقا سريا أبرِم بين أميركا وإيران عن طريق طرف...
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب...
أكد المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع، ان عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي...
أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" المفرج عنها في جبل طارق...
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي عدوان على...
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إنه لا أحد في...