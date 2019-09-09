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فجر اليوم - هدم منزل لعائلة زيتون في حي المحطة بمدينة اللد بادعاء البناء بدون ترخيص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدمت جرافات الهدم فجر اليوم الاثنين على هدم منزل لعائلة زيتون في حي شنير - المحطة بمدينة اللد .



وجاءت عملية الهدم بادعاء البناء غير المرخص .


وتم اغلاق المنطقة من قبل الشرطة والوحدات الخاصة  ومنع الاهالي من الاقتراب .




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