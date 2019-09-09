فجر, اليوم, -, هدم, منزل, لعائلة, زيتون, في, حي, المحطة, بمدينة, اللد, بادعاء, البناء, بدون, ترخيص,

وجاءت عملية الهدم بادعاء البناء غير المرخص .وتم اغلاق المنطقة من قبل الشرطة والوحدات الخاصة ومنع الاهالي من الاقتراب .

أقدمت جرافات الهدم فجر اليوم الاثنين على هدم منزل لعائلة زيتون في حي شنير - المحطة بمدينة اللد .

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