الكنيست, تصوت, اليوم, على, مشروع, قانون, نصب, الكاميرات, في, مراكز, الاقتراع,

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أقدمت جرافات الهدم فجر اليوم الاثنين على هدم منزل لعائلة زيتون في حي شنير - المحطة...
اليوم الاثنين يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح...
وزارة التّربية برئاسة المدير العام للوزارة شموئيل ابواب توصّلت لإتّفاق مع مجلس...
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تشهد أم الفحم نشاطًا متزايدًا لنصرة...
بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :شرطيون سريون في لواء الشمال...
استجابة لنداء وحدة الصحة والسلامة العامة في المجلس المحلي كفركنا وإعلانها عن...
بمشاركة واسعة وحضور مهيب,قام مجلس محلي الرينة بتكريم إبن الرينة البار وزيتونة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تم اعتقال شاب بالعشرينيات من عمره...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :في نطاق من نشاط وحدة...
“حلم مركز اعادة التأهيل لسكان الشمال يتحقق في هذه الأثناء، هنا في المركز الطبي...