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الكنيست تصوت اليوم على مشروع قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع



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تصوت الكنيست بالقراءة الأولى اليوم الاثنين على مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة القريبة وذلك بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء بالاجماع.


وسيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب الليكودي ميكي زوهار لاستكمال إجراءات التشريع .
 
وافيد ان اللجنة ستناقش مشروع القانون غدا الثلاثاء ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.




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