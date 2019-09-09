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الملك عبد الله للفلسطينيين: واجبنا أن نقف إلى جانبكم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين".


جاء ذلك خلال لقائه وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في قصر بسمان، ، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".


وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، "بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين."


ولفت إلى أنه سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القيادات والمسؤولين الدوليين، للتأكيد على موقف الأردن الثابت حيال القضية الفلسطينية.




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