تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-08 19:49:53 اتفاق بين مجلس اقليمي القسوم ووزارة التربية على انهاء الاضراب |  2019-09-08 19:48:54 تحديد موقف كافاني ومبابي أمام ريال مدريد |  2019-09-08 19:47:43 إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر |  2019-09-08 19:46:18 النائب جبارين: نتنياهو يعرف ان ارتفاع نسبة التصويت في مجتمعنا تعني اسقاطه |  2019-09-08 15:45:30 اعتقال مشتبهين من دير الاسد والشبلي بشبهة حيازة السلاح |  2019-09-08 14:59:08 مجلس كفركنا يقوم بحملة مجانية لتطعيم الكلاب والقطط ضد داء الكلب |  2019-09-08 14:45:24 الحكومة الاسرائيلية تصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات في مراكز الاقتراع |  2019-09-08 14:26:28 انطلاقة مميزة لاسبوع الازياء في نيويورك |  2019-09-08 14:13:35 الرينة:المجلس المحلي يكرم الأديب المربي حنا ابو حنا في احتفال مهيب |  2019-09-08 13:31:08 اعتقال فحماوي بشبهة اطلاق النار على اخر واصابته |  2019-09-08 13:19:44 الرملة:ضبط أسلحة قناصة وبنادق من نوع كارلو بدائية الصنع خلال نشاط تفتيش مكثف |  2019-09-08 13:13:23 مبابي هدف زيدان الأول بالصيف المقبل |  2019-09-08 13:04:49 لقاء رؤساء سلطات محلية في المركز الطبي باده - بوريا |  2019-09-08 12:32:04 رابطة الخريجين تودع كوكبة جديدة من طلاب العلم إلى روسيا |  2019-09-08 12:30:37 "اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتفاق بين مجلس اقليمي القسوم ووزارة التربية على انهاء الاضراب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وزارة التّربية برئاسة المدير العام للوزارة شموئيل ابواب توصّلت لإتّفاق مع مجلس اقليمي القسّوم  بإنهاء الإضراب وعودة الطلاب إلى مقاعد الدّراسة إبتداء من يوم غدٍ.

17 الف طالب سيعودون غدا  إلى مقاعد الدّراسة .
المدير العام للوزارة يتمنّى لجميع الطلاب والعاملين في جهاز التّعليم سنة دراسيّة ناجحة وموفّقة .
بنود الإتّفاق:1. الوزارة تخصّص ميزانيّة 10مليون شاقل لترميم المباني المتنقّلة .
2. وزارة التّربية تعمل مع وزارة الماليّة لتخصيص دعم لمجلس إقليمي القسّوم لتغطية نفقات أل-17 الف طالب الذين يصلون من مناطق عديدة من القرى غير المعترف بها في العام 2019.
المدير العام للوزارة شموئيل ابواب بارك التّوصّل للإتّفاق وعودة الطلاب إلى مقاعد الدّراسة مضيفا بأنّ الوزارة ستستمر بالاستثمار في جهاز التّعليم البدوي بهدف تقليص الفجوات القائمةوضمان اندماج الطلاب مستقبلا في سوق العمل وفي مؤسّسات التّعليم العالي.
ميزانيّات مخصّصة  لمجلس إقليمي القسّوم :170 مليون شاقل للبناء والتّطوير.3 مليون شاقل لدعم التّربية اللا منهجيّة.اضافة ساعات لدعم جهاز التّعليم ، في المرحلة الابتدائيّة تمّ اضافة  730 ساعة تعليميّة بتكلفة 5,840,000 شاقلا وفي المرحلة الإعداديّة تمّ اضافة 354 ساعة تعليميّة بتكلفة 2,832,000 شاقلا لدعم مواضيع النّواة.وأمّا بموضوع السّفريّات فقد تمّ تخصيص ميزانيّة 76مليون شاقل لجهاز التّعليم العادي وميزانيّة20مليون شاقل لجهاز التّربية الخاصّة ،11مليون شاقل لسفريّات طلاب من جيل 4-3 ، ميزانيّة 10مليون شاقل لمرافقة طلاب في جهاز التّربية العادي، 3.5 مليون شاقل مرافقة طلاب التّربية الخاصّة اذ تصل ميزانية السّفريات لمبلغ يقدّر ب-120 مليون شاقل .وزارة التّربية تولي أهميّة كبيرة لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي وستستمر بالاستثمار بهذا الجهاز بهدف تطوير وتحسين التّعليم في المجتمع البدوي.




كلمات متعلقة

اتفاق, بين, مجلس, اقليمي, القسوم, ووزارة, التربية, على, انهاء, الاضراب,

تابعونــا

النائب جبارين: نتنياهو يعرف ان ارتفاع نسبة التصويت في مجتمعنا تعني اسقاطه النائب جبارين: نتنياهو يعرف ان ارتفاع نسبة التصويت في مجتمعنا تعني اسقاطه 2019-09-08 | 19:46:18

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تشهد أم الفحم نشاطًا متزايدًا لنصرة...

اعتقال مشتبهين من دير الاسد والشبلي بشبهة حيازة السلاح اعتقال مشتبهين من دير الاسد والشبلي بشبهة حيازة السلاح 2019-09-08 | 15:45:30

بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :شرطيون سريون في لواء الشمال...

مجلس كفركنا يقوم بحملة مجانية لتطعيم الكلاب والقطط ضد داء الكلب مجلس كفركنا يقوم بحملة مجانية لتطعيم الكلاب والقطط ضد داء الكلب 2019-09-08 | 14:59:08

استجابة لنداء وحدة الصحة والسلامة العامة في المجلس المحلي كفركنا وإعلانها عن...

الرينة:المجلس المحلي يكرم الأديب المربي حنا ابو حنا في احتفال مهيب الرينة:المجلس المحلي يكرم الأديب المربي حنا ابو حنا في احتفال مهيب 2019-09-08 | 14:13:35

بمشاركة واسعة وحضور مهيب,قام مجلس محلي الرينة بتكريم إبن الرينة البار وزيتونة...

اعتقال فحماوي بشبهة اطلاق النار على اخر واصابته اعتقال فحماوي بشبهة اطلاق النار على اخر واصابته 2019-09-08 | 13:31:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تم اعتقال شاب بالعشرينيات من عمره...

الرملة:ضبط أسلحة قناصة وبنادق من نوع كارلو بدائية الصنع خلال نشاط تفتيش مكثف الرملة:ضبط أسلحة قناصة وبنادق من نوع كارلو بدائية الصنع خلال نشاط تفتيش مكثف 2019-09-08 | 13:19:44

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :في نطاق من نشاط وحدة...

لقاء رؤساء سلطات محلية في المركز الطبي باده - بوريا لقاء رؤساء سلطات محلية في المركز الطبي باده - بوريا 2019-09-08 | 13:04:49

“حلم مركز اعادة التأهيل لسكان الشمال يتحقق في هذه الأثناء، هنا في المركز الطبي...

رابطة الخريجين تودع كوكبة جديدة من طلاب العلم إلى روسيا رابطة الخريجين تودع كوكبة جديدة من طلاب العلم إلى روسيا 2019-09-08 | 12:32:04

بحفل كبير وبحضور ممثلي السفارة الروسية في تل ابيب والقنصلية الروسية في حيفا...

"اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات "اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات 2019-09-08 | 12:30:37

انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء...

سوريا: بدء تسيير دوريات أميركية تركية في "المنطقة الآمنة" سوريا: بدء تسيير دوريات أميركية تركية في "المنطقة الآمنة" 2019-09-08 | 12:17:29

بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتتوزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدغدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةالملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةنفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي الغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 تشيلسي و باريس سان جيرمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com