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تحديد موقف كافاني ومبابي أمام ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن موقف إدينسون كافاني وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان، من المشاركة أمام ريال مدريد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كافاني الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يتعافى بشكل جيد، وقد يحصل على بعض دقائق المشاركة أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي. وأوضحت أن مبابي الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، لن يلحق بمواجهة ريال مدريد، وينضم له نيمار دا سيلفا الموقوف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقالت "ليكيب" إن عبدو ديالو الذي أصيب في عينه اليمنى أمام تولوز سيكون ضمن كتيبة المدرب توماس توخيل في موقعة الميرنجي، بالإضافة إلى أندير هيريرا المنضم إلى سان جيرمان هذا الموسم. وفي نفس السياق، لم يتحدد حتى الآن موعد تعافي الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكسلر.
تحديد موقف كافاني ومبابي أمام ريال مدريد




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