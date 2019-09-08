النائب, جبارين:, نتنياهو, يعرف, ان, ارتفاع, نسبة, التصويت, في, مجتمعنا, تعني, اسقاطه,

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تشهد أم الفحم نشاطًا متزايدًا لنصرة القائمة المشتركة، حيث أُقيم في الأمس اجتماعان انتخابيان بمشاركة واسعة من أهالي المدينة، وقد شارك في الاجتماعين النائب د. يوسف جبارين والنائب السابق جمال زحالقة، وتميّزت الاجتماعات بالأجواء الحماسية والحضور الشبابي.

وبرز في الاجتماعين التفاعل الكبير للمشاركين والالتفاف الواسع حول القائمة المشتركة. كما وستتواصل الاجتماعات الجماهيرية، الحلقات البيتية والمهرجانات الشعبية في الأيام القادمة قُبيل يوم الانتخابات.وتحدث النائب جبارين في خلال لقاءاته مع الاهالي عن مساهمات نواب المشتركة في العمل البرلماني خلال الدورة ال- 20 في الكنيست وعن القضايا الخاصة التي تابعها برلمانيًا، وخاصة القضايا الّتي ترتبط بالتربية والتعليم، مكانة اللغة العربية في الحيّز العام، مسطحات البلدات العربية وتطويرها، التمثيل الملائم للموظفين العرب في الشركات الحكومية، إضافةً الى عمله على الساحة الدولية.كما وتطرق جبارين في حديثه الى حالة الهلع الّتي ترافق نتنياهو من الارتفاع المتوقع بنسبة التصويت لدى المجتمع العربي، الأمر الّذي دفع بالحكومة الى المصادقة على تشريع قانون وضع الكاميرات في امكنة التصويت من أجل ردع المصوتين العرب من الذهاب الى الصناديق وممارسة حقهم المدني والسياسي بالتصويت.وأضاف جبارين: "نتنياهو يعرف جيدًا ان نسبة تصويت عالية في مجتمعنا تعني سد الطريق أمامه وامام باقي أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف لإقامة حكومة حصانة متطرفة جديدة. وعليه، نتوجه الى اهالينا بصدق واخلاص بان يدعموا القائمة المشتركة، وان يمنحونا الثقة لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لخدمة جماهير شعبنا عمومًا".كما وأكّد زحالقة في حديثه في هذا السياق ان "هناك شيء خطير وهو ان نتنياهو يتهمنا بسرقة الأصوات ويحرّض الجماهير علينا. نستطيع الانتقام من نتنياهو وإسكاته والحدّ من التحريض علينا وذلك من خلال التصويت للمشتركة واسقاطه".