النائب, جبارين:, نتنياهو, يعرف, ان, ارتفاع, نسبة, التصويت, في, مجتمعنا, تعني, اسقاطه,

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وزارة التّربية برئاسة المدير العام للوزارة شموئيل ابواب توصّلت لإتّفاق مع مجلس...
بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :شرطيون سريون في لواء الشمال...
استجابة لنداء وحدة الصحة والسلامة العامة في المجلس المحلي كفركنا وإعلانها عن...
بمشاركة واسعة وحضور مهيب,قام مجلس محلي الرينة بتكريم إبن الرينة البار وزيتونة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تم اعتقال شاب بالعشرينيات من عمره...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :في نطاق من نشاط وحدة...
“حلم مركز اعادة التأهيل لسكان الشمال يتحقق في هذه الأثناء، هنا في المركز الطبي...
بحفل كبير وبحضور ممثلي السفارة الروسية في تل ابيب والقنصلية الروسية في حيفا...
انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء...
بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب...