مجلس, كفركنا, يقوم, بحملة, مجانية, لتطعيم, الكلاب, والقطط, ضد, داء, الكلب,

استجابة لنداء وحدة الصحة والسلامة العامة في المجلس المحلي كفركنا وإعلانها عن تنظيم حملة لتطعيم مجاني ضد داء الكلب اليوم السبت، توافد العشرات مصطحبين الكلاب والقطط البيتية للملعب البلدي وتلقوا هذه الخدمة على نفقة المجلس المحلي، وذلك بهدف الوقاية من مرض الكلب الذي انتشر مؤخرا في بالمنطقة المحيطة بنا.





وسبق ذلك حملة لرش الأدوية في أطراف البلدة وخصوصا المناطق الوعرية والحرشية بعد تحصيل هذه الأدوية من وزارة الزراعة.



وهنا يهيب المجلس المحلي في كفركنا بكافة المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر، وعند تعرض أي شخص لعضة أو خدش من قبل كلب أو قط عليه التوجه مباشرة لدائرة الصحة لأخذ العلاج المناسب كما ونطالبكم بعدم الاقتراب أو لمس أي حيوان غريب قد تصادفوه بالمناطق المفتوحة والشوارع.