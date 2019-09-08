اعتقال, مشتبهين, من, دير, الاسد, والشبلي, بشبهة, حيازة, السلاح,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :شرطيون سريون في لواء الشمال يلقون القبض على مشتبهين من دير الأسد خلال نهاية الأسبوع بعد ان ضبط داخل سيارتهما ، بندقية اوتوماتيكية من طراز "عوزي" وخلال الأسبوع تم القاء القبض على مشتبهين اخرين من بلدة عرب الشبلي بعد ان ضبط بحوزتهما داخل سيارة مسدس.

في اطار نشاط مبادر به اجرته شرطة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع تم القاء القبض على مشتبهين (24،25 عام من دير الأسد) بعد ان ضبطت اثناء تفتيش أجري في سيارتهما بندقية اوتوماتيكية من طراز "عوزي" ومشط ذخيره.



محكمة الصلح مددت توقيف المشتبهين لمدة خمسة أيام إضافية على ذمة التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك ، خلال الأسبوع الماضي، عمل شرطيون سريون بالقرب من مفترق يزراعيل، وخلال تفتيش السيارة التي استقلاها تم ضبط مسدس وذخيرة.

تم القاء القبض على المشتبهين (26،30 عام من عرب الشبلي) حيث ستتم احالتهما الى محكمة الصلح في طبريا لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.

*في لواء الشمال فقط منذ بداية عام 2019 تم ضبط الاسلحة غير القانونية الاتية*:

🔹 148 بندقية (منها 14 بندقية من طراز ايروسفيت).

🔹 284 مسدس (منها 139 من طراز ايروسفيت).

🔹114 قنبله يدويه.

🔹 81 عبوة ناسفة .

🔹 911 زجاجة حارقة .

🔹 282 قاعدة العاب ناريه + 920 لعبة نارية.

🔹 6 قذائف آر بي جي

🔹 7 صمامات لعبوات ناسفة.



*منذ بداية العام، تم القاء القبض عل 1115 مشتبهاً به في حيازة بيع ونشر واستخدام الأسلحة غير القانونية. هذا وأدت تحقيقات مهنية وسريعة حتى الآن إلى إرتفاع في تقديم لوائح اتهام بحقهم: حيث تم تقديم 126 لائحة اتهام للمحكمة في هذه الجرائم والمخالفات وقامت المحكمة بتوقيف 127 متهم في هذه الجرائم والمخالفات حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.