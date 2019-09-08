الحكومة, الاسرائيلية, تصادق, على, القانون, الخاص, بنصب, الكاميرات, في, مراكز, الاقتراع,

كلمات متعلقةالحكومة, الاسرائيلية, تصادق, على, القانون, الخاص, بنصب, الكاميرات, في, مراكز, الاقتراع,
أفادت صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاقا سريا أبرِم بين أميركا وإيران عن طريق طرف...
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب...
أكد المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع، ان عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي...
أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" المفرج عنها في جبل طارق...
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي عدوان على...
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إنه لا أحد في...
ذكرت تقارير صحفية، أن امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أنجبت توأما من...
قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارًا مهمًا لصالح حركة...
أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، في كتابه "الفخ...
تواصل حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاما الارتفاع، حيث وصلت إلى 30، وفقما...