الحكومة, الاسرائيلية, تصادق, على, القانون, الخاص, بنصب, الكاميرات, في, مراكز, الاقتراع,

صادق مجلس الوزراء بالاجماع قبل قلثيل على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع

وذلك بالرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت على نص هذا القانون .وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد قال إن الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة الانتخابات العامة وشفافيتها هي نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع. وأشار نتانياهو الى ان نزاهة الانتخابات تعتبر احدى دعائم الديمقراطية. ووردت أقواله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية حيث سيتم التصويت على مشروع قانون الكاميرات بحضور المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت الذي يعارض المشروع. من المتوقع ان يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى روسيا يوم الخميس المقبل للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.