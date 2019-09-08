انطلاقة, مميزة, لاسبوع, الازياء, في, نيويورك,

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في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء...
نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت...