انطلاقة, مميزة, لاسبوع, الازياء, في, نيويورك,

انطلق اسبوع الازياء في نيويورك في اجواء مميزة وحضور مهيب وسط عروضات ازياء 2020 كان ابرزها عروض المصممين brandon maxwell و ralph lauren.

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هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !! 2019-08-30 | 08:57:22 في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء...