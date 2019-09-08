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انطلاقة مميزة لاسبوع الازياء في نيويورك



  |   تصوير: afp   |   اضافة تعليق



انطلق اسبوع الازياء في نيويورك في اجواء مميزة وحضور مهيب وسط عروضات ازياء 2020 كان ابرزها عروض المصممين brandon maxwell و ralph lauren.





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