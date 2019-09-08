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الرينة:المجلس المحلي يكرم الأديب المربي حنا ابو حنا في احتفال مهيب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة وحضور مهيب,قام مجلس محلي الرينة بتكريم إبن الرينة البار وزيتونة الجليل الكاتب والشاعر المربي حنا ابو حنا تحت رعاية رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول.


شارك في الحفل عائلة المحتفى به,رجال دين,شخصيات اجتماعية,اعضاء المجلس المحلي والعديد من الاهالي,افتتح البرنامج بكلمة عريف الحفل المربي نمر برانسي الذي رحب بالحضور.

وفي كلمته رحب رئيس المجلس المحلي بالحضور واكد اهمية المحافظة على تاريخ الرينة الادبي والثقافي وشكر الاديب حنا ابو حنا على عطائه المستمر ورفع اسم الرينة عالياً في مجال الثقافة والادب.

كما وأكد رئيس المجلس المحلي أن هذا الحفل ضمن البرنامج الذي وضعه أن يكون هذا العام عام التربية والتعليم والثقافة,مؤكداً ان المجلس المحلي سيستمر في البرامج الثقافية الهادفة وسيتبع هذا الحفل سلسلة من البرامج الثقافية.

وبعد إشهار نشيد الرينة على شرف المحتفى به, تحدث الاستاذ الأديب حنا ابو حنا وشكر المجلس المحلي ورئيسه على التكريم مشيراً الى انه يشعر بسعادة كبيرة أن يكرم في مسقط رأسه وقد شعر بمحبة الناس.
وخلال كلمته حث الاديب حنا ابو حنا على دعم مسيرة التربية والتعليم وشدد على المعلمين تكثيف العمل على المطالعة واللغة العربية لبناء جيل مثقف,كما وشدد على موضوع المحبة والتأخي والوحدة .

تحدث خلال الحفل كل من الاديب الدكتور فهد ابو خضرة,كلمة الاديبة والكاتبة الشاعرة سعاد قرمان,كما تم عرض فيلم قصير يروي قصة المحتفى به الاستاذ الاديب حنا ابو حنا وفي النهاية تم تكريمه في احتفال راقي ومهيب.




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