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اعتقال فحماوي بشبهة اطلاق النار على اخر واصابته



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تم اعتقال شاب بالعشرينيات من عمره بشبهة اطلاق النار على رجل في مدينة ام الفحم الليلة الماضية مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .


وكان قد تعرض رجل يبلغ من العمر 53 عاماً لاطلاق نار في حي الملساء بمدينة ام الفحم بعد منتصف ليلة السبت , الطواقم الطبية نقلته للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت شاب باوائل العشرينيات من عمره من سكان المدينة .
اعتقال فحماوي بشبهة اطلاق النار على اخر واصابته




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