الرملة:ضبط, أسلحة, قناصة, وبنادق, من, نوع, كارلو, بدائية, الصنع, خلال, نشاط, تفتيش, مكثف,

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بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :شرطيون سريون في لواء الشمال...
استجابة لنداء وحدة الصحة والسلامة العامة في المجلس المحلي كفركنا وإعلانها عن...
بمشاركة واسعة وحضور مهيب,قام مجلس محلي الرينة بتكريم إبن الرينة البار وزيتونة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه تم اعتقال شاب بالعشرينيات من عمره...
“حلم مركز اعادة التأهيل لسكان الشمال يتحقق في هذه الأثناء، هنا في المركز الطبي...
بحفل كبير وبحضور ممثلي السفارة الروسية في تل ابيب والقنصلية الروسية في حيفا...
انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء...
بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب...
باشرت شرطة النقب التحقيق بقضية تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد...
اعتبر القطب في المعسكر الديمقراطي ورئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك ان رئيس...