الرملة:ضبط, أسلحة, قناصة, وبنادق, من, نوع, كارلو, بدائية, الصنع, خلال, نشاط, تفتيش, مكثف,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي :في نطاق من نشاط وحدة المهمات الخاصة العاملة في هذه الأونة في مدينة الرملة، كجزء من مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي ومساعي الشرطة لتعزيز الشعور بالآمان بين السكان، تم إجراء عدة أنشطة تفتيش مكثفة خلال الأسبوع الماضي في أماكن مختلفة في أحد أحياء مدينة الرملة.

أثناء التفتيش، ضبط شرطيون سريون بالتعاون مع أفراد من الوحدة الخاصة اليسام ومن حرس الحدود بمساعدة وحده الكلاب البوليسية بندقيتين بدائيتي الصنع من نوع كارلو وبندقية قناصة غير قانونية.الشرطة القت القبض على ثلاثة مشتبهين واحالتهم الى التحقيق، حيث أطلق سراح اثنين منهم (33،35 عام) بقيود مشوطة منها الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.*ستواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم وبيد قويه ضد عوامل الجريمة التي تعمل في مدينة الرملة*.