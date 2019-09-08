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"اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات



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انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع  من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء السلطات المحلية في طمرة وسخنين وعرابة وأم الفحم وعرعرة- عارة وكفرقاسم وجت ورهط.

حيث سيتم نصب صناديق اقتراع الكترونية في هذه البلدات يوم  الثلاثاء 17 ايلول 2019، وسيطلب من المواطنين الإدلاء بصوتهم في الإستفتاء حول قضية محلية إجتماعية تهم البلد مثل: مكافحة العنف، نصب كاميرات مراقبة، الصحة، قضايا التربية والتعليم والبنى التحتية وغيرها من المواضيع.
وفي حديث مع ميسم جلجولي، من مركزي مشروع أهل البلد يؤثرون اكدت: " عندما تم عرض المشروع على رؤساء السلطات المحلية وجدنا حماس كبير من قبل العديد منهم وذلك لإدراكهم مدى أهمية مشاركة الجمهور باتخاذ القرارات، ووافقوا جميعاً على أن الإستقتاء المحلي هو آلية ناجعة لأستطلاع نبض الشارع المحلي والعمل وفقا لما يمليه الجمهور. وهكذا بدأنا العمل المشترك لايجاد القضية الملائمة لكل بلدة وطرحها على أهل البلد ".وأضافت جلجولي: " يأتي هذا المشروع ليمنح السكان في مدننا وبلداتنا العربية فرصة التأثير وان يكونوا شركاء في إتخاذ القرارات، والأهم من ذلك العمل على إستمراو المشروع بعد جمع نتائج الاستفتاء في كل بلدة والعمل على بناء خطط عمل مستقبلية لتنفيذ توصيات الأهالي وبشراكة تامة مع منتخبي السلطة المحلية.
"اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات




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