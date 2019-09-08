اعتقال, شابين, من, شقيب, السلام, بشبهة, تهديد, وابتزاز, رجال, بنشر, فيديوهات, فاضحة,

باشرت شرطة النقب التحقيق بقضية تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقي عدة شكاوى من مواطنين قاموا بمكالمات فيديو مع امرأة لا يعرفونها وبعد ايام وصلهم الفيديو مع طلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر الفيديوهات الفاضحة .

بعد تحقيقات مكثفة تم اعتقال شابين بسنوات العشرين من عمرهما من سكان شقيب السلام بشبهة التهديد والابتزاز وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم الثلاثاء 10.09.2019.