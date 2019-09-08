باراك:, نتنياهو, يريد, ردع, المواطنين, العرب, عن, التصويت, عن, طريق, الكاميرات,

اعتبر القطب في المعسكر الديمقراطي ورئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد من خلال مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في المراكز الانتخابية ردع الناخبين العرب عن التصويت او خلق ذريعة للادعاء بانه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. ورأى باراك ان نتنياهو يمهد كذلك الطريق لإقالة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.

تابعونــا

رابطة الخريجين تودع كوكبة جديدة من طلاب العلم إلى روسيا 2019-09-08 | 12:32:04 بحفل كبير وبحضور ممثلي السفارة الروسية في تل ابيب والقنصلية الروسية في حيفا...

"اهل البلد يؤثرون": استفتاءات محلية بالبلدات العربية في يوم الانتخابات 2019-09-08 | 12:30:37 انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء...

سوريا: بدء تسيير دوريات أميركية تركية في "المنطقة الآمنة" 2019-09-08 | 12:17:29 بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب...

اعتقال شابين من شقيب السلام بشبهة تهديد وابتزاز رجال بنشر فيديوهات فاضحة 2019-09-08 | 11:01:55 باشرت شرطة النقب التحقيق بقضية تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد...

اصابة طبيب(33عاماً)بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في حيفا 2019-09-08 | 09:12:40 تعرض طبيب(33 عاماً)من سكان مدينة حيفا لاطلاق نار في شارع النبي مما ادى الى اصابته...

العثور على الشابة جهاد زهير من مجد الكروم سالمة بعد ايام من اختفائها 2019-09-08 | 10:45:12 جاء في بيان صادر عن الشرطة انه تم العثور على الشابة المفقودة جهاد زهير من مجد...

عضوا مجلس جلجولية ابو حجلة وشواهنة يدعمان النائب فريج و حلقات بيتية ناجحة 2019-09-08 | 09:33:26 استضافت جلجولية أمس السبت عضو الكنيست عيساوي فريج في عدة حلقات بيتية ناجحة. وأعلن...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-09-08 | 07:00:55 اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم 2019-09-08 | 07:00:19 اصيب شخص بعد منتصف الليلة الماضية جراء اطلاق نار في منطقة الملساء بام الفحم وصفت...