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باراك: نتنياهو يريد ردع المواطنين العرب عن التصويت عن طريق الكاميرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر القطب في المعسكر الديمقراطي ورئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد من خلال مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في المراكز الانتخابية ردع الناخبين العرب عن التصويت او خلق ذريعة للادعاء بانه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. ورأى باراك ان نتنياهو يمهد كذلك الطريق لإقالة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.
باراك: نتنياهو يريد ردع المواطنين العرب عن التصويت عن طريق الكاميرات




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