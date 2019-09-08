العثور على جثة مواطن في نابلس

عثرت الشرطة شمال نابلس، صباح اليوم الاحد، على جثة المواطن بلال عبد ناجي معالي(38 عاماً) من بلدة عجة جنوب جنين.وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة تلقت بلاغاً مفاده إطلاق نار باتجاه مركبة على مفرق بلدة بزاريا شمال نابلس، وعلى الفور تحركت دورية مركز شرطة شمال غرب نابلس للمكان وعند وصولها للمكان عثرت على جثة على مقربة من المركبة وعليها اثار عيار ناري بالرأس.واضاف أن الشرطة أبلغت النيابة العامة والتي تحركت والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للمكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وقررت النيابة العامة إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية لتشريحه والوقوف على سبب الوفاة المباشر.واكد أن النيابة العامة والشرطة لا زالتا تحققان بالحادثة للوقوف على ملابساتها.