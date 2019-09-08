العثور, على, الشابة, جهاد, زهير, من, مجد, الكروم, سالمة, بعد, ايام, من, اختفائها,

جاء في بيان صادر عن الشرطة انه تم العثور على الشابة المفقودة جهاد زهير من مجد الكروم بعد ايام من اختفائها .

وكانت قد اعلنت الشرطة يوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ يوم 3-9-2109 .واشارت الشرطة ان الشابة جهاد زهير شوهدت اخر مرة في حيفا ومنذ ذلك الوقت إختفت اثارها وفقد الاتصال بها .