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العثور على الشابة جهاد زهير من مجد الكروم سالمة بعد ايام من اختفائها



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جاء في بيان صادر عن الشرطة انه تم العثور على الشابة المفقودة جهاد زهير من مجد الكروم بعد ايام من اختفائها .


وكانت قد اعلنت الشرطة يوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ يوم 3-9-2109 .

واشارت الشرطة ان الشابة جهاد زهير  شوهدت اخر مرة في حيفا ومنذ ذلك الوقت إختفت اثارها وفقد الاتصال بها .




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