عضوا, مجلس, جلجولية, ابو, حجلة, وشواهنة, يدعمان, النائب, فريج, و, حلقات, بيتية, ناجحة,

استضافت جلجولية أمس السبت عضو الكنيست عيساوي فريج في عدة حلقات بيتية ناجحة.

وأعلن كل من عضوي مجلس جلجولية المحلي؛ فريد ابو حجلة ويعقوب شواهنة، دعمهما للنائب فريج وتأييدهما لميرتس - المعسكر الديمقراطي في الإنتخابات الوشيكة التي ستجرى في السابع عشر من الشهر الجاري.وشدد النائب فريج على أهمية الشراكة العربية- اليهودية وأهمية التأثير من خلال الإنضمام للحكومة وعدم التقوقع في المعارضة التي أثبتت عدم جدواها وعدم امكانية خدمة المجتمع العربي وحل مشاكله المستمرة منذ عشرات السنوات.ولاقت الحلقات البيتية اصطفافا منقطع النظير مع خط ميرتس- المعسكر الديمقراطي.يُشار الى ان الحضور كان متعطشاً لسماع فكر وأجندة ميرتس وطرح العديد من الأسئلة الملحة التي أجاب عليها النائب فريج بكل صراحة ووضوح.