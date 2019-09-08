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مانشستر يونايتد يتمسك بقدوم نجم يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحلم بتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تدعيم هجوم الفريق بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم السيدة العجوز.
ويعتبر الثلاثي باولو ديبالا وكريستيان إريكسن وجادون سانشو، على رأس أولويات مانشستر يونايتد في يناير/كانون ثان المقبل.
وكان باولو ديبالا قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن اللاعب لم يتوصل لاتفاق على شروطه الشخصية مع الشياطين الحمر.
وذكرت بعض التقارير أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للبيانكونيري، يرغب في بيع عدد من نجوم الفريق في يناير/كانون ثان المقبل، مثل باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش وإيمري كان وبليز ماتويدي.
مانشستر يونايتد يتمسك بقدوم نجم يوفنتوس




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