أفادت صحيفة «الراي» الكويتية أن اتفاقا سريا أبرِم بين أميركا وإيران عن طريق طرف ثالث، استطاعت من خلاله طهران ادخال ناقلة النفط العملاقة «أدريان داريا 1» إلى مقابل مرفأ طرطوس السوري. وقد تم تحميل النفط لمدة أربعة أيام على متن ناقلات أصغر، ليتم تفريغ الحمولة كلها في سوريا."أدريان داريا 1" التي تتعقبها أمريكا تظهر قبالة طرطوسوظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، نقلًا عن صور أقمار اصطناعية أمريكية.وقالت شركة ما كسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء في تقرير نشرته يوم أمس السبت إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، وهي محور خلاف بين طهران والولايات المتحدة، قبالة ميناء طرطوس السوري. وأظهرت الصور التي قدمتها شركة ما كسار الناقلة قريبة جدا من ميناء طرطوس.

وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة قد احتجزت الناقلة، التي كانت تعرف من قبل باسم "جريس 1"، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم 15 أغسطس/ آب بعد أن تلقت تأكيدات رسمية خطية من طهران بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.