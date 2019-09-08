اصابة, طبيب(33عاماً)بجراح, خطيرة, جراء, تعرضه, لاطلاق, نار, في, حيفا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .

تعرض طبيب(33 عاماً)من سكان مدينة حيفا لاطلاق نار في شارع النبي مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .

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