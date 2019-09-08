اصابة, طبيب(33عاماً)بجراح, خطيرة, جراء, تعرضه, لاطلاق, نار, في, حيفا,

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بحفل كبير وبحضور ممثلي السفارة الروسية في تل ابيب والقنصلية الروسية في حيفا...
انطلقت حملة مشروع- أهل البلد يؤثرون، في تسع من البلدات العربية، بمبادرة رؤساء...
بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة، صباح الأحد، في منطقة تل أبيض قرب...
باشرت شرطة النقب التحقيق بقضية تهديد وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد...
اعتبر القطب في المعسكر الديمقراطي ورئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك ان رئيس...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انه تم العثور على الشابة المفقودة جهاد زهير من مجد...
استضافت جلجولية أمس السبت عضو الكنيست عيساوي فريج في عدة حلقات بيتية ناجحة. وأعلن...
اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...
اصيب شخص بعد منتصف الليلة الماضية جراء اطلاق نار في منطقة الملساء بام الفحم وصفت...
قام وفد رفيع المستوى بقيادة سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية...