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اصابة طبيب(33عاماً)بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في حيفا



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تعرض طبيب(33 عاماً)من سكان مدينة حيفا لاطلاق نار في شارع النبي مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .




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