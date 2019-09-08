الطقس:انخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل (لواء...
أكد الجيش ان عملية الطعن التي تعرض لها شاب إسرائيلي ووالده في قرية عزون اليوم...
أنهى عشرة طلاب وطالبات من كلية الطب في جامعة القدس فترة التدريب السرير التي امتدت...
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن إمعان إدارة ترامب في تحشيد مبعوثي...
هاجم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي المُعارض أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبه...
عشرة مطالب موجزة آمل من نوابنا العرب اعتمادها، بعد انتخابهم، للتعامل مع ملف الارض...
جاء في بيان صادر عن مجلس الاساقفة :"ورد إلى علمنا أمس وجود كتاب تدريس للغة العربية...
توفي صباح اليوم السبت المحامي المقدسي فؤاد بولص شحادة الذي دخل موسوعة جينيس كأطول...
السبت 2019/09/07: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...