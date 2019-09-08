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الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من  معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 
الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة




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