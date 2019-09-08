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الجيش الاسرائيلي يشن سلسة غارات على قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اغارت طائرات الجيش الإسرائيلي قبل منتصف الليلة، على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر محلية بأن طائرات  استهدفت بصواريخها موقعا قرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تم استهداف موقعا ثانيا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وثالثا جنوب شرق مدينة غزة.

في غضون ذلك، اطلقت زوارق الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في عرض بحر غزة.

وكانت طائرات  شنت في ساعة مبكرة من فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
الجيش الاسرائيلي يشن سلسة غارات على قطاع غزة




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