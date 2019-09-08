الجيش, الاسرائيلي, يشن, سلسة, غارات, على, قطاع, غزة,

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أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصارد محلية،...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد...
أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها...
نفّذت "الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان" و"الهيئة الشبابية...
أيد الأردن طلب دولة فلسطين مواصلة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس...
أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة...
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن السفير القطري محمد العمادي، ابلغ حركة حماس بقرار...
اقدم مجهولون مسلحون، صباح اليوم السبت، على سرقة مبلغ مالي بعد نصبهم كمينا لأحد...
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم، عن إلقاء القبض في غزة على...
اعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد من المواطنين...