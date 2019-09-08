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كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



ضمن مباريات كاس الدولة الدرجة الاولى التقي فريقا هبوعيل ابناء زلفه ومكابي بلدي طمرة على استاد الدوحة انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني قدم فريق ابناء زلفة اداء رفيعا من خلال الهجمات المكثفة التي اسفرت عن تسجيل اللاعب حماده جبارين الهدف الاول في القيقة ال 70 فيما سجل الهدف الثاني لابناء زلفة ميزر زعبي في الدقيقة ال 84 وانتهت المباراة بفوز ثمين لهبوعيل ابناء زلفة بهدفين دون رد.





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