اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

وقد تم نقل المصاب بواسطة الاسعاف التابعة لمركز النور الطبي الى المستشفى بعد تقديم العلاجات الاولية له.هذا وحضرت قوات من الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق .

اصيب شخص بعد منتصف الليلة الماضية جراء اطلاق نار في منطقة الملساء بام الفحم وصفت اصابته بالمتوسطة.

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