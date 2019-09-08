تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-07 22:37:45 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة وصال ابو ربيعة من بئر السبع |  2019-09-07 19:14:43 اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون |  2019-09-07 19:00:02 طلبة طب من جامعة القدس ينهون فترة التدريب السريري في مستشفى بريشا بإيطاليا |  2019-09-07 16:54:03 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43 |  2019-09-07 16:52:30 مفاجأة.. لاعبو برشلونة قدموا أموالًا لضم نيمار |  2019-09-07 16:51:02 حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى |  2019-09-07 16:49:34 للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك! |  2019-09-07 16:47:49 الديمقراطية: تعيين بيركوفيتش إعلان جديد عن عداء إدارة ترامب |  2019-09-07 16:45:34 ليبرمان: الانتخابات القادمة بيني وبين المتدينين |  2019-09-07 14:35:57 ديانا حداد عاشقة بالأغنية المصرية "جمالو" |  2019-09-07 14:04:32 اعتقال شاب من حيفا بشبهة طعن مقيم اجنبي |  2019-09-07 12:52:20 إصابة مستوطنين طعنا شرق قلقيلية |  2019-09-07 12:51:21 قاتل برشلونة يهزم كريستيانو في سباق خاص |  2019-09-07 12:48:18 المحامي قيس يوسف ناصر‎:عشرة مطالب لنوابنا العرب |  2019-09-07 12:46:18 مجلس الاساقفة يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شخص بعد منتصف الليلة الماضية جراء اطلاق نار في منطقة الملساء بام الفحم وصفت اصابته بالمتوسطة.

وقد تم نقل المصاب بواسطة الاسعاف التابعة لمركز النور الطبي الى المستشفى بعد تقديم العلاجات الاولية له.
هذا وحضرت قوات من الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

تابعونــا

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة وصال ابو ربيعة من بئر السبع الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة وصال ابو ربيعة من بئر السبع 2019-09-07 | 22:37:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل (لواء...

اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون 2019-09-07 | 19:14:43

أكد الجيش ان عملية الطعن التي تعرض لها شاب إسرائيلي ووالده في قرية عزون اليوم...

طلبة طب من جامعة القدس ينهون فترة التدريب السريري في مستشفى بريشا بإيطاليا طلبة طب من جامعة القدس ينهون فترة التدريب السريري في مستشفى بريشا بإيطاليا 2019-09-07 | 19:00:02

أنهى عشرة طلاب وطالبات من كلية الطب في جامعة القدس فترة التدريب السرير التي امتدت...

الديمقراطية: تعيين بيركوفيتش إعلان جديد عن عداء إدارة ترامب الديمقراطية: تعيين بيركوفيتش إعلان جديد عن عداء إدارة ترامب 2019-09-07 | 16:47:49

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن إمعان إدارة ترامب في تحشيد مبعوثي...

ليبرمان: الانتخابات القادمة بيني وبين المتدينين ليبرمان: الانتخابات القادمة بيني وبين المتدينين 2019-09-07 | 16:45:34

هاجم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي المُعارض أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة...

اعتقال شاب من حيفا بشبهة طعن مقيم اجنبي اعتقال شاب من حيفا بشبهة طعن مقيم اجنبي 2019-09-07 | 14:04:32

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبه...

المحامي قيس يوسف ناصر‎:عشرة مطالب لنوابنا العرب المحامي قيس يوسف ناصر‎:عشرة مطالب لنوابنا العرب 2019-09-07 | 12:48:18

عشرة مطالب موجزة آمل من نوابنا العرب اعتمادها، بعد انتخابهم، للتعامل مع ملف الارض...

مجلس الاساقفة يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس مجلس الاساقفة يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس 2019-09-07 | 12:46:18

جاء في بيان صادر عن مجلس الاساقفة :"ورد إلى علمنا أمس وجود كتاب تدريس للغة العربية...

وفاة المحامي المقدسي فؤاد شحادة وفاة المحامي المقدسي فؤاد شحادة 2019-09-07 | 12:21:17

توفي صباح اليوم السبت المحامي المقدسي فؤاد بولص شحادة الذي دخل موسوعة جينيس كأطول...

الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-09-07 | 07:00:37

السبت 2019/09/07: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين طائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةبيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكرخلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث اقتحام صفوف بساتين طرعان الممتلكات استياء عارم مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال دير حنا عائلة خطيب حسين امرأة مريضة اعتداء ضرب مبرح مستشفى رمبام حيفا علاج قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com