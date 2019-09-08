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وفد مقدسي رفيع يعزي عائلة شهيدة العلم ايه نعامنه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



قام وفد رفيع المستوى بقيادة سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب مسجد الاقصى المبارك وضم الوفد المهندس مصطفى ابو زهره رئيس لجنة المقابر الاسلامية والمستشار الوزير لشؤون القدس المحامي عزام هشلمون وعضو الهيئة الاسلامية العليا ومجدي الزغير رجل الاعمال ورفعت ناصرالدين رئيس نقابة شركة الكهرباء محافظة القدس لتقديم واجب العزاء بفقيدة عرابة شهيدة العلم ايه نعامنه وبحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار وافراد العائلة .


وتم استقبال الوفد في بيت سليم نعامنه والد الشهيدة ايه نعامنه والقيت كلمات لسماحة الدكتور عكرمة صبري اكد فيها بان الشهيدة تعتبر شهيدة كل فلسطين ولاننا شعب واحد قمنا اليوم بواجبنا لتقديم العزاء والمواساة لعائلة فلسطينية فقدت ابنتها واستشهت فيطلب العلم خارج الوطن ,كما وقدم عمر واكد رئيس بلدية عرابة كلمة ترحيبية بالوفد مؤكدا على التواصل بين الشعب الواحد وان الشهيدة تركت ارثا انسانيا وعلميا سيسجل في تاريخ عرابة وكانت كلمات للمهندس مصطفى ابو زهرة وللمربي سعون نعامنه والشيخ محمد نجار .




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