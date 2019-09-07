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اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون



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أكد الجيش ان عملية الطعن التي تعرض لها شاب إسرائيلي ووالده في قرية عزون اليوم ارتكب على خلفية قومية.

وأوضح الناطق ان قوات الجيش تقوم باعمال التمشيط بحثا عن المشتبه. وقد أصيب الشاب وعمره سبعة عشر عاما بجروح متوسطة فيما وصفت حالة والده البالغ من العمر ستين عاما بطفيفة .

وافيد ان قوات الجيش اعتقلت والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن  في قرية عزون

اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون




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