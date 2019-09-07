تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-07 19:14:43 اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون |  2019-09-07 19:00:02 طلبة طب من جامعة القدس ينهون فترة التدريب السريري في مستشفى بريشا بإيطاليا |  2019-09-07 16:54:03 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43 |  2019-09-07 16:52:30 مفاجأة.. لاعبو برشلونة قدموا أموالًا لضم نيمار |  2019-09-07 16:51:02 حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى |  2019-09-07 16:49:34 للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك! |  2019-09-07 16:47:49 الديمقراطية: تعيين بيركوفيتش إعلان جديد عن عداء إدارة ترامب |  2019-09-07 16:45:34 ليبرمان: الانتخابات القادمة بيني وبين المتدينين |  2019-09-07 14:35:57 ديانا حداد عاشقة بالأغنية المصرية "جمالو" |  2019-09-07 14:04:32 اعتقال شاب من حيفا بشبهة طعن مقيم اجنبي |  2019-09-07 12:52:20 إصابة مستوطنين طعنا شرق قلقيلية |  2019-09-07 12:51:21 قاتل برشلونة يهزم كريستيانو في سباق خاص |  2019-09-07 12:48:18 المحامي قيس يوسف ناصر‎:عشرة مطالب لنوابنا العرب |  2019-09-07 12:46:18 مجلس الاساقفة يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس |  2019-09-07 12:45:17 مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب تقارير وسائل إعلام. كما خلف الاعصار دمارا هائلا. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق هذه الجزر أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.  وكان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، قد أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس وفتحوا الملاجئ كما وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب، وناشدوا السكان أخذ التحذيرات على محمل الجد، وذلك بعد انتشار صور جديدة للدمار الهائل الذي سببته العاصفة في وقت سابق في جزر الباهاما.

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43




كلمات متعلقة

ارتفاع, حصيلة, ضحايا, إعصار, دوريان, في, الباهاما, الى, 43,

تابعونــا

مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار 2019-09-07 | 12:45:17

أكد المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع، ان عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي...

وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1" أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1" أفرغت حمولتها النفطية في ميناء سوري 2019-09-06 | 22:29:37

أفادت وسائل إعلام بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" المفرج عنها في جبل طارق...

عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان 2019-09-06 | 17:25:53

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي عدوان على...

الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض مع امريكا الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض مع امريكا 2019-09-06 | 17:24:20

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إنه لا أحد في...

في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين 2019-09-06 | 15:05:23

ذكرت تقارير صحفية، أن امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أنجبت توأما من...

محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب 2019-09-06 | 11:08:20

قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارًا مهمًا لصالح حركة...

بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! 2019-09-06 | 09:11:33

أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، في كتابه "الفخ...

ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 2019-09-06 | 09:10:34

تواصل حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاما الارتفاع، حيث وصلت إلى 30، وفقما...

تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت 2019-09-06 | 05:50:38

أعلنت تركيا، أنها استدعت السفير اللبناني لديها، احتجاجا على الإساءة للعلم...

طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي 2019-09-06 | 00:01:56

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، الخميس، جميع التزاماتها بموجب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافشبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء هدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةبث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقسهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةمهند العقبي خليل والد ابني اعدم ميدانيا بئر السبع عملية طعن اطلاق نارالفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتانفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com