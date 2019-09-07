ارتفاع, حصيلة, ضحايا, إعصار, دوريان, في, الباهاما, الى, 43,

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى ثلاثة وأربعين (43) قتيلا، بحسب تقارير وسائل إعلام. كما خلف الاعصار دمارا هائلا. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق هذه الجزر أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل. وكان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، قد أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس وفتحوا الملاجئ كما وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب، وناشدوا السكان أخذ التحذيرات على محمل الجد، وذلك بعد انتشار صور جديدة للدمار الهائل الذي سببته العاصفة في وقت سابق في جزر الباهاما.