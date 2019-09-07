حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى

تعرض ​الفنان المصري حكيم​ لحادث سير مروّع أدى لإنقلاب سيارته أكثر من مرّة، على طريق السويس، وتمّ نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب بعض الرضوض والجروح، فيما أشارت الكثير من المصادر إلى أن حالته الصحية مستقرة وليست خطيرة. وتظهر الصورة التي إنتشرت بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة. يشار إلى أن آخر أعمال حكيم أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية “متجمعين”، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية “دوبيه” المقطع الفرنسي بالأغنية.