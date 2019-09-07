تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-07 19:14:43 اعتقال والد المشتبه فيه بارتكاب عملية الطعن في قرية عزون |  2019-09-07 19:00:02 طلبة طب من جامعة القدس ينهون فترة التدريب السريري في مستشفى بريشا بإيطاليا |  2019-09-07 16:54:03 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان في الباهاما الى 43 |  2019-09-07 16:52:30 مفاجأة.. لاعبو برشلونة قدموا أموالًا لضم نيمار |  2019-09-07 16:51:02 حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى |  2019-09-07 16:49:34 للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك! |  2019-09-07 16:47:49 الديمقراطية: تعيين بيركوفيتش إعلان جديد عن عداء إدارة ترامب |  2019-09-07 16:45:34 ليبرمان: الانتخابات القادمة بيني وبين المتدينين |  2019-09-07 14:35:57 ديانا حداد عاشقة بالأغنية المصرية "جمالو" |  2019-09-07 14:04:32 اعتقال شاب من حيفا بشبهة طعن مقيم اجنبي |  2019-09-07 12:52:20 إصابة مستوطنين طعنا شرق قلقيلية |  2019-09-07 12:51:21 قاتل برشلونة يهزم كريستيانو في سباق خاص |  2019-09-07 12:48:18 المحامي قيس يوسف ناصر‎:عشرة مطالب لنوابنا العرب |  2019-09-07 12:46:18 مجلس الاساقفة يطالب بسحب كتاب "الغيث" من المدارس |  2019-09-07 12:45:17 مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى



  |     |   اضافة تعليق



تعرض ​الفنان المصري حكيم​ لحادث سير مروّع أدى لإنقلاب سيارته أكثر من مرّة، على طريق السويس، وتمّ نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب بعض الرضوض والجروح، فيما أشارت الكثير من المصادر إلى أن حالته الصحية مستقرة وليست خطيرة.  وتظهر الصورة التي إنتشرت بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالسيارة.  يشار إلى أن آخر أعمال حكيم أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية “متجمعين”، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية “دوبيه” المقطع الفرنسي بالأغنية.
حكيم يتعرض لحادث سير مروّع وينقل للمستشفى




كلمات متعلقة

حكيم, يتعرض, لحادث, سير, مروّع, وينقل, للمستشفى,

تابعونــا

“​سوق النسوان​”.. بسام الملا يحضّر بديلاً لـ”باب الحارة” “​سوق النسوان​”.. بسام الملا يحضّر بديلاً لـ”باب الحارة” 2019-09-05 | 16:55:14

بعد أن توقف عند الجزء التاسع من مسلسل “​باب الحارة​”، إصر ذهاب ملكية العمل...

إليسا في رسالة قوية : ” موتوا بغيظكم “ إليسا في رسالة قوية : ” موتوا بغيظكم “ 2019-09-05 | 14:44:29

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها...

إليسا تلتقي بفارس كرم صدفة.. وهذا ما حصل بينهما إليسا تلتقي بفارس كرم صدفة.. وهذا ما حصل بينهما 2019-09-05 | 12:45:10

التقى الفنان اللبناني فارس كرم بزميلته الفنانة إليسا عن طريق الصدفة على متن إحدى...

نادين الراسي تحتفل بعيدها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد ! نادين الراسي تحتفل بعيدها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد ! 2019-09-05 | 10:46:12

احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 . ونشرت...

منة فضالي بمايوه من قطعتين.. وتثير ضجة بتسريحة شعرها منة فضالي بمايوه من قطعتين.. وتثير ضجة بتسريحة شعرها 2019-09-05 | 08:53:51

مؤخراً أنهت منة إجازتها الصيفية التي كانت تقضيها بالساحل الشمالي لتعود مرة أخرى...

انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة 2019-09-04 | 15:52:57

كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن...

كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟ كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟ 2019-09-04 | 14:22:30

أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل...

صحن كفته ورز كاد أن يودي بحياة الفنان سعد رمضان !!!!! صحن كفته ورز كاد أن يودي بحياة الفنان سعد رمضان !!!!! 2019-09-04 | 13:01:47

تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان...

“كلسون” عمرو دياب يسبب أزمة في مصر والجمهور يسخر منه “كلسون” عمرو دياب يسبب أزمة في مصر والجمهور يسخر منه 2019-09-04 | 10:31:27

حدث الفنان المصري ​عمرو دياب​ أزمة كبيرة في مصر ، على إثر حفله الذي أحياه مؤخراً...

حاتم العراقي يتخطى المليون ونصف مشاهدة في كليب أول غرامي حاتم العراقي يتخطى المليون ونصف مشاهدة في كليب أول غرامي 2019-09-04 | 08:53:17

نجاح جديد يضيفه عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديومشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىيافا اصابة امرأة أبو سراري عربية تعرضت للطعن خطيرة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق هدى كحيل شقيق المشتبه برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات الحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليالشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com