مدفعية اسرائيلة تقصف مرصدا لحماس

أطلقت المدفعية الاسرائيلية، السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان: إن القذيفة أصابت الموقع بشكل مباشر دون الاعلان عن وقوع إصابات. وجاء القصف المدفعي، بعد وقت قصير من اعلان الجيش ان طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود وألقت جسما مشبوه دون إصابات. وكانت طائرات ، قصفت أربعة مواقع تابعة للمقاومة، الليل الماضي، في وقت اطلقت فيه المقاومة خمسة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.