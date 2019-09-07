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ديانا حداد عاشقة بالأغنية المصرية "جمالو"



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أغنية من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً وتوزيعاً، طرحتها الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" أمام الجمهور المصري والعربي، متعاونة بها مع الشاعر المصري ملاك عادل والملحن المصري "مدين"، ومن توزيع ومكس وماسترنغ المصري أحمد عبد السلام، حاملة أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل، تقول في مقدمتها:
جمالو .. ملا قلبي خلاص ملا عينيا
وفيه احساس يكفي الناس وكل الدنيا حنيه
بدوب دوبان وعاشقه كمان جمال ضحكت عينيه ديه
ده حبه ده اللي ملا عيني ومهنيني في حياتي معاه...
وقد تعاونت ديانا حداد بأغنية "جمالو" من ناحية الإنتاج مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعرضتها في قناة روتانا على موقع "اليوتيوب"، بعمل تم عمل مونتاج خاص به حمل بشكل جميل كلمات الأغنية وأحدث صور ديانا حداد، بلوك ذات ألوان مفرحة عاشقة.
كما تم طرح الأغنية بشكل حصري في الموقع الإلكتروني المتخصص لعرض الأغنيات الموسيقية Deezer حيث باتت الأغنية تحقق نسبة متابعة كبيرة من جمهور ديانا حداد في مصر والخليج والعالم العربي، وقامت بتسجيل الأغنية ما بين ستوديوهات القاهرة ودبي.




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