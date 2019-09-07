إصابة, مستوطنين, طعنا, شرق, قلقيلية,

أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصارد محلية، أن القوات أغلقت البوابة المقامة على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية وانتشرت في المكان. وافاد مصدر طبي اسرائيلي، ان احد المصابين شاب في السابعة عشر من العمر ووصفت إصابته بالخطيرة وآخر في الستين من العمر ووصفت اصابته بالطفيفة، وتم نقلهما الى المستشفى. ولم تجزم أجهزة الأمن الإسرائيلية بخلفية الحادث، لكنها قالت إنها تشتبه بأن ما حدث على خلفية "قومية" وطنية.