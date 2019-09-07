قاتل, برشلونة, يهزم, كريستيانو, في, سباق, خاص,

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أغنية من اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً وتوزيعاً، طرحتها الفنانة ديانا حداد...
حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع نيمار دا سيلفا،...
علق الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة، على إمكانية مغادرة زميله الأرجنتيني...
علق مايكل أوين، أسطورة ليفربول ومانشستر يونايتد، على مسيرة زميله السابق في...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانه فسخ...
أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض منافسات...
قال مهاجم برشلونة، لويس سواريز، إنه مر بفترة صعبة للغاية، عقب الخسارة المدوية...
أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدة إيقاف الويلزي...
واصل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بنشر رسالة غامضة خلال...
تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو...