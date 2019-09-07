قاتل, برشلونة, يهزم, كريستيانو, في, سباق, خاص,

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، كان أسرع مهاجم بالكالتشيو خلال أول جولتين من البطولة.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو نجح في الركض بسرعة 34.62 كم/ ساعة، وذلك رغم أن اللاعب البرتغالي يبلغ 34 عامًا.ويعد رونالدو هو أسرع لاعبي يوفنتوس حتى الآن متفوقًا على زميليه البرازيليين دوجلاس كوستا ودانيلو.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الوحيد في الكالتشيو الذي تفوق على رونالدو في سرعة الركض خلال أول جولتين هو اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، والذي بلغت سرعته 35.41 كم/ ساعة.ويرتبط مانولاس بذكرى سيئة لبرشلونة، خصم رونالدو اللدود عندما كان يلعب في ريال مدريد، بعدما أحرز اللاعب اليوناني هدفًا أطاح بالبارسا من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018.