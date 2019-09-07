جاء في بيان صادر عن مجلس الاساقفة :"ورد إلى علمنا أمس وجود كتاب تدريس للغة العربية بعنوان "الغيث" الذي يستعمل في الصف الرابع الابتدائي في المدارس العربية في إسرائيل، وبأن أحد الدروس في هذا الكتاب يحوي إهانة واضحة لتمثال السيدة العذراء.

نحن بلد مؤمن والرموز الدينية كلها تهمنا جميعا، مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز. في الكتاب المذكور أعلاه استخفاف بتمثال السيدة مريم العذراء وهي من أنبل واسمى الرموز الدينية في ديانتنا المسيحية وأيضا لدى المسلمين.مهما كان الهدف من الكتاب فإن الاستخفاف بالرموز الدينية غير مقبول.بناء عليه نحن نطالب بسحب هذا الكتاب المستخف برموزنا الدينية فورا وعدم استعماله في جميع المدارس، ولا نقبل بأي وعود مستقبلية بشأن تعديله.كما نطالب المسؤولين سواء في الوزارة والمدارس الانتباه لفحوى جميع كتب التدريس من أجل عدم تكرار مثل هذه القضية. ونطالب اطلاع ممثلي الكنائس على ما يكتب ويخص الدين المسيحي في جميع الكتب المدرسية.