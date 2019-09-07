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بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على مشتبه...
عشرة مطالب موجزة آمل من نوابنا العرب اعتمادها، بعد انتخابهم، للتعامل مع ملف الارض...
توفي صباح اليوم السبت المحامي المقدسي فؤاد بولص شحادة الذي دخل موسوعة جينيس كأطول...
السبت 2019/09/07: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
اعلن رئيس مجلس اللقية السيد احمد الاسد، انه لن يسمح باستمرار معاناة طلاب المدارس...
بأجواء إحتفاليّة يكتنفها الفخر والإعتزاز تمّ في بداية السنة الدراسية، إفتتاح...
كشفت ادارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم ملابسات جريمة اختلاس...
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون خريف هذا العام ماطراً ومبكراً، حيث يبدأ من...
لقي الشاب حمد سلامة من قلنسوة مصرعه ظهر اليوم، الجمعة، متأثرًا بجراحه الّتي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شركة اسرائيل للاعلام العربي: هذا الصباح تقديم...