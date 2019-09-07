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مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع، ان عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليار و200 مليون دولار، مشيرا الى ان الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس بالرغم من محاولات تصفيتها.  واشار مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، الى ان الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والاردنية والجامعة العربية لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الامم المتحدة، وان هذا الجهد هام للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.  واضاف، ان الوكالة ملتزمة بالتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد، وانه يجب الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية، مبينا ان هناك بعض التجاوزات القانونية والادارية في عمل الوكالة، وان محاولة ادخال تعديلات بخصوص اعداد اللاجئين وتعريف من هو اللاجئ لن تنجح.
مشعشع: عجز الأونروا 120 مليون دولار




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