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وفاة المحامي المقدسي فؤاد شحادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توفي صباح اليوم السبت المحامي المقدسي فؤاد بولص شحادة الذي دخل موسوعة جينيس كأطول فترة عمل لمحامي في العالم .


يشار الى أن المحامي المرحوم هو نجل بولص شحادة مؤسس صحيفة مراة الشرق الفلسطينية في القدس عام 1919 , وكان المرحوم فؤاد بولص شحادة قد عمل في المحاماة لمدة 66 عاماً متواصلة اهلته للدخول في كتاب جينس.
يذكر ان صحيفة الصنارة اجريت لقاء خاص مع المرحوم عام 2016 تحدث خلاله عن عمله في المحاماة وعن صحيفة مراة الشرق .




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