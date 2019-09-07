الطقس:انخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

السبت 2019/09/07: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تابعونــا

كشف ملابسات اختلاس 140 ألف شيكل من بنك في الخليل 2019-09-06 | 22:33:58 كشفت ادارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم ملابسات جريمة اختلاس...

راصد جوي: منخفضات دسمة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019-09-06 | 22:30:44 يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون خريف هذا العام ماطراً ومبكراً، حيث يبدأ من...

مصرع حمد سلامة من قلنسوة خلال شجار داخل مؤسسة طبية والشرطة تُحقق 2019-09-06 | 17:39:14 لقي الشاب حمد سلامة من قلنسوة مصرعه ظهر اليوم، الجمعة، متأثرًا بجراحه الّتي...

اتهام فتى بطعن اخر داخل مدرسة بقرية جسر الزرقاء 2019-09-06 | 15:03:00 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شركة اسرائيل للاعلام العربي: هذا الصباح تقديم...

مجهولون يخربون ويحطمون شواهد قبور في المقبرة الشمالية للمدينة واستنكار عارم من قبل الاهالي 2019-09-06 | 11:15:52 تعرضت بعض القبور بالمقبرة الشمالية بمدينة طمرة لحادث اعتداء وتخريب حيث حطم...

المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم 2019-09-06 | 11:11:22 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...

الطقس: لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة 2019-09-06 | 05:52:04 اليوم الجمعة 2019/09/06: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

أقدم شجرة زيتون في العالم توجد في فلسطين, عمرها 5500 عام حسب تقدير الخبراء اليابانيين 2019-09-05 | 23:01:01 قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني...

مجلس كفركنا يعلن عن تأسيس أضخم صندوق للمنح الطلابية في المجالس العربية 2019-09-05 | 22:08:08 أعلن الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس في كفركنا عن إطلاق صندوق المنح للطلاب...