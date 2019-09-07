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الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة



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السبت 2019/09/07: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:انخفاض طفيف على درجات الحرارة




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