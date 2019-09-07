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رئيس برشلونة: لن نضم نيمار في الشتاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل في ذلك مؤخرا. وقال بارتوميو، عندما سُئل في مقابلة مع قناة برشلونة، عن إمكانية التعاقد مع نيمار في يناير/ كانون الثاني المقبل: "لا، لن يحدث". وأضاف: "بين 10 و15 يوليو/ تموز الماضي تم عمل كل شيء بشكل عملي على مستوى التعاقدات، حيث كان هناك تخطيط واضح للغاية، ثم هناك جزء إضافي، هو نيمار". وأوضح: "وقتها فتح ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان) الأبواب للتفاوض، وكان برشلونة أحد الأندية الموجودة هناك، لكن لم يكن هناك إمكانية لتلبية مطالب سان جيرمان". ونفى بارتوميو، أن يكون برشلونة قد عرض التخلي عن بعض لاعبيه في الصفقة، موضحا أن سان جيرمان هو من كان يطلب ذلك. وكانت تقارير قد تحدثت عن عرض برشلونة لمبلغ مالي بجانب بعض لاعبيه أبرزهم عثمان ديمبلي وراكيتيتش، لضم نيمار. وتابع بارتوميو: "المراهنة على عودة نيمار كانت بقرار رياضي، وعندما يكون في السوق أي نجم مثله يجب أن نحاول ضمه، على الرغم من أن ذلك جاء بعد الانتهاء من خططنا التعاقدية، وقررنا التقدم نحوه لأننا كنا نرغب في أن نمتلك أفضل فريق". وزاد: "ضم نيمار كان أمرا صعبا سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا".  وبسؤاله عن جدية برشلونة في استعادة نيمار خلال الميركاتو الأخير، أجاب: "نعم، لقد فعلنا كل شيء ممكن لضم اللاعب البرازيلي". وعن طلب ميسي عودة نيمار، أكد: "لم يقم بذلك فهو أسطورة".

وواصل: "لم نعد لاعبي برشلونة بضم نيمار، لكن في الوقت الذي فتح فيه سان جيرمان أبوابه للتفاوض حوله، تحدث اللاعبون مع بعضهم البعض". وأكمل: "هناك لحظة طلب فيها نيمار من باريس سان جيرمان التفاوض فقط مع برشلونة.. لقد فعل ما كان عليه القيام به، وبذل قصارى جهده لتحقيق ما يريد، لكنه سيلعب هذا العام في باريس". وأكد: "نيمار مستبعد حاليًا، لكن في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط المقبلين، أثناء التخطيط للموسم الجديد، سنتحدث مرة أخرى". وأشار: "باريس سان جيرمان لا يريد بيع اللاعبين الجيدين، لأننا جميعًا نريد أن يكون لدينا أفضل النجوم". وأتم: "كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في ضم نيمار، ما لا يقل عن 3 تقريبًا، لكني أعرف أيضًا أن اللاعب قال إنه إذا غادر فسيكون لبرشلونة".
رئيس برشلونة: لن نضم نيمار في الشتاء




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