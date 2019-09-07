انهاء, معاناة, طلاب, عوجان:, رئيس, مجلس, اللقية, يقرر, ارسال, حافلات, لنقل, الطلاب, الى, المدارس,

اعلن رئيس مجلس اللقية السيد احمد الاسد، انه لن يسمح باستمرار معاناة طلاب المدارس من قرية عوجان غير المعترف بها وضواحي اللقية، وانه تم اتخاذ قرار بارسال الحافلات ابتداء من صباح يوم الاحد (8.9.2019)، ليتسنى للطلاب العودة الى مقاعد الدراسة في مدارسهم باللقية.

وقال رئيس المجلس انه تم اتخاذ القرار باعادة خطوط المواصلات للطلاب من خارج اللقية، دون ربط ذلك بالمفاوضات التي يجريها المجلس لتحويل الميزانيات اللازمة لذلك.

واشار رئيس المجلس الى انه لا يعقل ان يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه والتسبب في خسارة مواد تعليمية لابنائنا في عوجان وضواحي اللقية.

وعليه يعلن مجلس اللقية المحلي لجميع اهالي الطلاب في عوجان وضواحي اللقية عن تسيير حافلات نقل الطلاب ابتداء من صباح الاحد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في السنة الدراسية الجديدة.

وجاء هذا القرار ضمن خطة الارتقاء التي وضعها مجلس اللقية للعام الدراسي 2019-2020، حيث ان استمرار معاناة الطلاب من خارج اللقية بسبب غياب خدمات المواصلات يؤثر سلبا على تحصيل المواد التعليمية كلما استمر غيابهم عن مقاعد الدراسة اكثر فاكثر، ولذلك اتخذ هذا القرار لانهاء معاناة الاهالي والطلاب وارسال الحافلات مجددا الى عوجان وكافة المجمعات في ضواحي اللقية.