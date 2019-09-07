كفر, مندا, تحتفل, بافتتاح, مدرسة, الحكمة, الإعدادية, وافتتاح, السنة, الدراسية, بانتظام,

بأجواء إحتفاليّة يكتنفها الفخر والإعتزاز تمّ في بداية السنة الدراسية، إفتتاح مدرسة الحكمة الإعدادية شرقي القرية، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلّي السيّد مؤنس عبد الحليم، بالاضافة إلى أعضاء وموظّفي المجلس المحلّي، مديري المدارس، وجهاء من القرية، ضيوف وأهالي الطلاب.

كما شارك في حفل الإفتتاح شخصيات رفيعة المستوى من وزارة المعارف، أبرزهم مديرة لواء الشمال د. اورنا سمحون، مدير التعليم العربي احمد بدران، مفتش القرية حمد طربيه، المفتش هاني كريدين، كما حضر الاحتفال السيد عفيف عمار القائم بأعمال مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية.وقد بدأ الإحتفال بإستقبال الضيوف الكرام وقص شريط الإفتتاح، ومن ثم قام الحضور بجولة في مبنى المدرسة والصفوف التعليمية، وبعدها إتجه الجميع إلى باحة المدرسة التي أقيم فيها حفل الإفتتاح.وكانت أولى كلمات هذا الحفل لمدير المدرسة المربي إيهاب عبد الحليم حيث رحب بجميع الحضور، وشكر جميع من ساهم في إنشاء هذه المدرسة، كما أكد إصراره مع طاقم المعلمين على جعل مدرسة الحكمة مدرسة رائدة ومميّزة بجميع المقاييس.كما ورحّب رئيس المجلس المحلّي السيّد مؤنس عبد الحليم بالضيوف، وأعرب عن سروره بإفتتاح السنة الدراسية بنجاح، والإفتتاح المشرف لمدرسة الحكمة، وأشار ان المجلس المحلي بذل جهود كبيرة من أجل إنجاز المدرسة وإفتتاحها بالوقت المناسب، كما تعهد بإفتتاح المزيد من المؤسسات التعليمية، وخاصة المدرسة التكنولوجية ومدرسة البطوف الابتدائية.كما شكر رئيس المجلس السيدة اورنا سمحون والسيد احمد بدران وجميع المفتشين ومديري الأقسام والموظفين في المجلس المحلي، على جهودهم في دعم جهاز التربية والتعليم وخاصة في إفتتاح مدرسة الحكمة، كما شكر المقاول محمود حافظ الحسن، مهندس المجلس عادل قدح، ورئيس المجلس السابق السيد طه فوزي زيدان، كما إستذكر رئيس المجلس، والده المرحوم طه عبد الحليم حيث تم المصادقة على بناء المدرسة في عهده.مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف السيدة اورنا سمحون، أعربت عن سرورها بتواجدها في كفر مندا في إفتتاح السنة الدراسية، كما أشادت خلال حديثها بالتّحصيل العلمي الرّائع لطلاب كفر مندا خاصّة في البجروت، إضافة للتّعاون الايجابي بين الأهالي ومسؤولي جهاز التّعليم، واستغّلت الفرصة مقدّمة التّهاني لجميع الطلاب والعاملين في جهاز التعليم بسنة مباركة وموفّقة . كما إستذكرت السيدة اورنا سمحون، رئيس المجلس السابق المرحوم طه عبد الحليم، الذي عمل على إتمام المصادقة لبناء هذه المدرسة. مدير قسم المعارف السيّد جمال طه، هَنَأَ جميع الطلاب والطواقم الدراسية والأهالي بإفتتاح السنة الدراسية وتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وشكر المسؤولين الذين تابعوا وواكبوا مشروع بناء المدرسة الجديدة، وأشار ان المدرس تتسع ل400 طالب وتحوي 13 صف تعليمي بالإضافة لغرف الإدارة والسكرتارية والمختبرات والمرافق الأخرى.السيد عفيف عمار، القائم بأعمال مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية، بارك بإسم وزير الداخلية ومدير اللواء إفتتاح المدرسة الجديدة وتمنى لطلابها وطاقمها تحقيق إنجازات، كما وأثنى على عمل رئيس المجلس المحلي والإدارة السليمة التي يتبعها، وحثه على السير على خطى والده المرحوم طه عبد الحليم، وأكد دعم وزارة الداخلية للمجلس المحلي في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات والمشارع الحيوية.كما تحدث خلال الافتتاح كل رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية السيد عبد السلام حوراني، إمام المسجد القديم الشيخ أحمد ظاهر زيدان، والمربي المتقاعد عبد الرحمن عبد الحليم، الذين باركوا بإفتتاح المدرسة الجديدة وتمنوا التوفيق والنجاح للطلاب والطاقم الدراسي.يشار ان رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، قام برفقة مديري الأقسام وموظفين من المجلس، بجولة تفقدية للمدارس، من اجل الإطلاع على سير إفتتاح السنة الدراسية، وقد أثنى الوفد المرافق على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المديرين والمعلمين والهيئات التدريسية من أجل تطوير جهاز التربية والتعليم في القرية.