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إطلاق صواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات "الغلاف"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها في منطقة مفتوحة بـ "شعار هنيغف" دون وقوع إصابات.


وأشارت إلى أنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
إطلاق صواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات "الغلاف"




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