أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها في منطقة مفتوحة بـ "شعار هنيغف" دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.