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كشف ملابسات اختلاس 140 ألف شيكل من بنك في الخليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت ادارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم ملابسات جريمة اختلاس مبلغ 140 ألف شيكل من احد البنوك في الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تقدمت بها إدارة أحد البنوك لفرع ادارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله مفادها الاشتباه بسرقة مبلغ مالي من داخل حساب أحد العملاء في فرع (البنك)، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري بالتعاون بين فرعي المباحث العامة في محافظتي الخليل ورام الله.


وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، وتبين أنه موظف في فرع البنك و قام بالدخول إلى حساب أحد العملاء وحصل على معلومات استخدمها في تزوير هوية صاحب الحساب ومن ثم قام بسحب المبلغ المالي من حسابه.


وأشارت إلى أن ادارة المباحث العامة وبناء على أمر تفتيش من النيابة قامت بتفتيش منزل المشتبه به وضبطت بداخله ١٢٧ ألف و٤٠٠ شيكل من المبلغ المختلس.
وأكدت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.




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