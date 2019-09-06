راصد, جوي:, منخفضات, دسمة, من, أكتوبر, وحتى, ديسمبر,

كلمات متعلقةراصد, جوي:, منخفضات, دسمة, من, أكتوبر, وحتى, ديسمبر,
كشفت ادارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم ملابسات جريمة اختلاس...
لقي الشاب حمد سلامة من قلنسوة مصرعه ظهر اليوم، الجمعة، متأثرًا بجراحه الّتي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شركة اسرائيل للاعلام العربي: هذا الصباح تقديم...
تعرضت بعض القبور بالمقبرة الشمالية بمدينة طمرة لحادث اعتداء وتخريب حيث حطم...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...
اليوم الجمعة 2019/09/06: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني...
أعلن الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس في كفركنا عن إطلاق صندوق المنح للطلاب...
شارك مساء اليوم الخميس كل من النائب عيساوي فريج وستاف شفير و زينب ابو سويد من...
وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو،...