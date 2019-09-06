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راصد جوي: منخفضات دسمة من أكتوبر وحتى ديسمبر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون خريف هذا العام ماطراً ومبكراً، حيث يبدأ من أكتوبر وحتى ديسمبر.



وقال الراصد الجوي إن التوقعات تشير إلى خريف حافل بالأمطار، بالاستناد إلى توقعات مركز الرصد والتنبؤ الأوروبي، موضحاً أن التوقعات التي صدرت بشأن الأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبلين، تشير إلى فرصة كبيرة لوصول منخفضات دسمة وماطرة، مع التركيز على شهر ديسمبر/ كانون أول.


وأضاف "تشير التوقعات إلى أمطار فوق معدلها السنوي بشكل ملموس"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقعات المركز الأوروبي تبقى من أكثر التوقعات قربًا من الواقع، إذ إنه "المركز الجوي الأدق في العالم، ومع ذلك؛ فلا يمكن الجزم بهكذا توقعات كونها تبقى توقعات موسمية بعيدة المدى".




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