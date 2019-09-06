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مصرع حمد سلامة من قلنسوة خلال شجار داخل مؤسسة طبية والشرطة تُحقق



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لقي الشاب حمد سلامة من قلنسوة مصرعه ظهر اليوم، الجمعة، متأثرًا بجراحه الّتي تعرّض لها خلال شجار في مؤسسة طبية. 

وتلقى مركز الشرطة بلاغا حول إصابة شاب بجراح خلال شجار في مؤسسة طبيّة، (مستشفى برديسيا في منطقة هشارون)، حيث قال الناطق بلسان الشرطة إنّه: "وصلت قوات الشرطة إلى المكان بعد وقوع الشّجار بين اثنين من الماكثين في المؤسسة، وأقرّت الطّواقم الطّبيّة وفاة أحدهم. كما يقوم أفراد الشرطة بجمع الأدلّة والتّحقيق في ملابسات الحادث".




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