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عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي عدوان على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود الفلسطينية اللبنانية.



ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".


وأكد أن لبنان ملتزم بقرار الأمم المتحدو 1701، مضيفا أن الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل حول الخروق اليومية للقرار الأممي هو "إسرائيل".


والأحد الماضي، أعلن "حزب الله" المدعوم من إيران، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما رد جيش الاحتلال بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.




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