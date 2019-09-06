تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-06 17:39:14 مصرع حمد سلامة من قلنسوة خلال شجار داخل مؤسسة طبية والشرطة تُحقق |  2019-09-06 17:25:53 عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان |  2019-09-06 17:24:20 الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض مع امريكا |  2019-09-06 15:05:23 في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين |  2019-09-06 15:03:00 اتهام فتى بطعن اخر داخل مدرسة بقرية جسر الزرقاء |  2019-09-06 11:15:52 مجهولون يخربون ويحطمون شواهد قبور في المقبرة الشمالية للمدينة واستنكار عارم من قبل الاهالي |  2019-09-06 11:11:22 المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم |  2019-09-06 11:08:20 محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب |  2019-09-06 09:11:33 بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! |  2019-09-06 09:10:34 ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 |  2019-09-06 06:13:23 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 |  2019-09-06 06:13:23 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 |  2019-09-06 05:52:04 الطقس: لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة |  2019-09-06 05:50:38 تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت |  2019-09-06 00:01:56 طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض مع امريكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



  قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إنه لا أحد في إيران سيتفاوض مع أمريكا.



وأضاف سلامي أن، "التفاوض هو هدف أمريكا ولا أحد في إيران يساعد العدو للوصول إلى أهدافه"، وأكد سلامي أنه "يستحيل حل المشاكل في إيران عن طريق العدو."


واعتبر سلامي أن "التعاون السياسي مع إيران بات وساما وأمنية لأمريكا، وكل أمنية ترامب إجراء مفاوضات لعدة دقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين".


تصريحات سلامي تأتي بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التي ألمح فيها إلى نية طهران التفاوض مع واشنطن.




كلمات متعلقة

الحرس, الثوري, الإيراني:, لا, تفاوض, مع, امريكا,

تابعونــا

عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان عون يحذر اسرائيل من تبعات أي عدوان على لبنان 2019-09-06 | 17:25:53

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي عدوان على...

في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين 2019-09-06 | 15:05:23

ذكرت تقارير صحفية، أن امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أنجبت توأما من...

محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب 2019-09-06 | 11:08:20

قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارًا مهمًا لصالح حركة...

بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! 2019-09-06 | 09:11:33

أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، في كتابه "الفخ...

ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 2019-09-06 | 09:10:34

تواصل حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاما الارتفاع، حيث وصلت إلى 30، وفقما...

تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت 2019-09-06 | 05:50:38

أعلنت تركيا، أنها استدعت السفير اللبناني لديها، احتجاجا على الإساءة للعلم...

طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي 2019-09-06 | 00:01:56

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، الخميس، جميع التزاماتها بموجب...

جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين 2019-09-05 | 16:52:00

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين...

بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها 2019-09-05 | 14:48:37

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة...

"فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها "فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها 2019-09-05 | 13:53:11

أكدت "فيسبوك"، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس النادي الرياضي الطيرة الشعاع كفر قاسم ارتقاء الى الدرجة الاولى احتفالات نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول فضيحة جنسية نشر تهديد اعتقالات شابان شابتان علاقة حميمة شابة تصوير فيديوالطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي الشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحماصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com