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في "سابقة عالمية".. امرأة تضع توأما في عمر السبعين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية، أن امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أنجبت توأما من بنتين، خلال الأيام الأخيرة، لتصبح بذلك أكبر أم سنا في العالم.



وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فإن الأم الهندية، مانغاياما، تمكنت من إنجاب التوأم بفضل تقنية التلقيح الصناعي.


وتزوجت المرأة المحظوظة سنة 1962، وعانت صعوبات في الإنجاب طيلة عقود، ولم تنفع كل المحاولات، رغم ارتيادها عددا كبيرا من المستشفيات والأطباء المختصين.


ورغم أن المرأة بلغت سن اليأس قبل 25 عاما، لم تيأس من عدم الإنجاب، وظلت متشبثة بحلم الأمومة.


وفي السنة الماضي، لاحت بارقة أمل أمام الزوجين، حينما عرفا أن جارتهما البالغة 55 عاما تمكنت من الإنجاب بفضل تقنية التلقيح الصناعي.


وما إن لاحظ الزوجان تجربة جارتهما، حتى قررا أن يستعينا بتقنية التلقيح الصناعي، وتكللت تجربتهما بنجاح وصفه كثيرون بـ"الخارق".




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