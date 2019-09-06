اتهام, فتى, بطعن, اخر, داخل, مدرسة, بقرية, جسر, الزرقاء,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شركة اسرائيل للاعلام العربي:

هذا الصباح تقديم لائحة اتهام ضد فتى قاصر من جسر الزرقاء البالغ من العمر 16 عام بتهمة طعن فتى قاصر اخر داخل المدرسةتلقى مركز الشرطة 100 يوم 3.9.2019 بلاغ حول حادثة طعن وقعت داخل مدرسة في جسر الزرقاء.الضحية فتى قاصر يبلغ من العمر 15 عام احيل الى المركز الطبي هيلل يافيه في الخضيرة وهو مصاب باصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).قوات من الشرطة وصلت الى المكان والقت القبض على المشتبه من سكان جسر الزرقاء البالغ من العمر 16 عاما.تم تمديد توقيف المشتبه من وقت لاخر حتى اليوم 6.9.2019 .هذا وورد من التحقيق ان الخلفية لوقوع الحادث هي البلطجة.صباح هذا اليوم قدمت النيابة العامة قسم الاحداث في لواء حيفا لائحة اتهام ضد القاصر تنسب له المسؤولية بارتكاب الجريمة.